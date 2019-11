Tolentino, ecco la stangata: una gara a porte chiude e 6 giornate a Mosconi

Gli strascichi di Tolentino-Agnonese non sono finiti e dopo la sconfitta per 2-1 subita dai cremisi in casa con proteste finali da parte della società locale per un calcio di rigore negato alla squadra di casa, il giudice sportivo c’è andato giù pesante: 2.500 euro di multa, 1 gara a porte chiuse e 6 turni di stop al tecnico Andrea Mosconi. La motivazione: "Per avere propri sostenitori al termine della gara: rivolto urla costituenti discriminazione per ragione di razza all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria tenendo comportamento aggressivo; atteso la Terna Arbitrale all'uscita dello spogliatoio, rivolgendo, con fare minaccioso, espressioni offensive agli Ufficiali di gara tanto da costringere le Forze dell'Ordine a scortare i medesimi sino all'ingresso in autostrada". La squalifica - si legge su marcheingol.it - a Mosconi "per avere, al termine della gara, dopo essersi avvicinato con fare aggressivo e minaccioso, spintonato l'Arbitro ponendogli le mani sulla spalla sinistra. Al contempo urlava all'indirizzo del medesimo Direttore di gara, espressione ingiuriosa".

Ultimo aggiornamento: 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA