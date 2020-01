Staffolani: «Sarà dura ma credo nella salvezza della Passatempese»

Il presidente Mauro Staffolani crede nella salvezza della Passatempese, soprattutto dopo la sorprendente vittoria in casa dell'ex capolista Gabicce Gradara nel girone A di Promozione. La Passatempese punta ad uscire dalla zona rossa della classifica e magari a fine stagione festeggiare una salvezza senza spareggi, la strada è ancora lunga ma secondo Staffolani non è impossibile. «Una bella soddisfazione - commenta Staffolani al sito Tribuna Stadio - visto che aveva bisogno di una prestazione del genere per i punti e anche per il morale. Adesso, con il recupero di diversi giocatori per noi importanti, non ci dobbiamo fermare e questo risultato deve essere da sprone per proseguire verso il centro della classifica così da vivere un finale di stagione tranquillo». Poi in conclusione: «Pensavo di avere una buona squadra capace di salvarsi tranquillamente, invece mi rendo conto che il livello è alto e che ci sarà ancora da soffrire».

Ultimo aggiornamento: 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA