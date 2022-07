Sante Alfonsi riconfermato allenatore della Sambenedettese: l'annuncio del club rossoblù

SAN BENEDETTO Sante Alfonsi è stato riconfermato tecnico della Samb anche per la stagione sportiva 2022/2023. L'annuncio del club rossoblu è arrivato nella tarda mattinata di oggi facendo rendere felice lo stesso tecnico sambenedettese che confidava in una sua riconferma sulla panchina rossoblu.

La cavalcata premiata

Alfonsi è stato così premiato dal presidente Roberto Renzi e dal direttore sportivo Vittorio Cozzella per l'ottimo lavoro svolto nella stagione appena conclusa quando, dopo due allenatori esonerati, prese in mano le redini della guida tecnica della Samb con la squadra che si trovava al terzultimo posto in classifica e l'ha portata a vincere i playoff. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato lo staff tecnico al completo. «Sono molto contento di restare alla Samb - ha detto Alfonsi -. Era il mio sogno. Non vedo l' ora di mettermi al lavoro».