Sangiustese, Senigagliesi: «Il Campobasso è la più forte del girone»

Inizia con un giorno di anticipo la tabella di marcia che condurrà la Sangiustese ad avvicinarsi progressivamente al match di domenica a Notaresco.

Mentre il Presidente Tosoni ed il DG Cossu sono impegnati a Roma alla riunione delle Società, è come sempre mister Senigagliesi a descrivere umori e sensazioni in casa rossoblù. Lui ha sempre detto che il Campobasso era la squadra più forte del girone. Ora che l’ha vista dal vivo, al di là del risultato: «Sì, molto più di prima perché sul campo mi sono sembrati ancora più forti di quello che immaginavamo o avevamo visto nei video. Una squadra forte fisicamente, tecnicamente e nella personalità. Secondo me non hanno un punto debole. Penso che li ritroveremo nelle alte sfere della classifica e me lo auguro di cuore perché è giusto che poi vadano a togliere punti anche alle nostre rivali. All’inizio hanno un po’ tentennato ed hanno regalato punti ad altre squadre che si sono ritrovate con tre punti in più in classifica che alla fine faranno comodo». La Sangiustese non ha comunque demeritato al cospetto di una big, anche se dopo 8 turni si è interrotta la striscia di risultati utili. Dietro ci son stati tanti pareggi fatta esclusione per le affermazioni del Chieti e del Cattolica. Bisogna ripartire subito a fare punti per evitare di essere risucchiati nel gruppone di coda: «Questa è l’ennesima giornata in cui la Sangiustese sarebbe comunque salva in Serie D. Questo ci dà morale ma dobbiamo continuare e riprendere subito la marcia. Il campionato è lunghissimo ed era normale che prima o poi potessimo venire risucchiati. Questo non mi preoccupa. Già esserci è positivo. Secondo me questo sarà l’andamento altalenante di tutto quel gruppone di squadre che, se non cambieranno tantissimo nel mercato, dovranno giocarsi la salvezza fino all’ultima giornata. Noi abbiamo fatto due mesi spettacolosi per continuità. Non sarà facile ripartire perché nella prossima gara affronteremo il Notaresco, ma ci proveremo. Credo che gli abruzzesi siano una squadra ai livelli del Campobasso. Per me i molisani hanno qualcosa in più anche se la squadra di Vagnoni, avendo messo dentro Raffaello e Stivaletta, si è rinforzata tantissimo».

