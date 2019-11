Sangiustese, Senigagliesi: «Buon pareggio contro il Real Giulianova»

Stefano Senigagliesi, tecnico della Sangiustese, accoglie di buon grado il pareggio 0-0 ottenuto dai suoi contro il Real Giulianova: «Abbiamo iniziato benissimo, ma dopo il palo colpito con Mingiano ci siamo un po’ spenti. A dire il vero - continua il tecnico dei rossoblù - non siamo noi che si siamo spenti, ma sono stati i nostrio avversari a spegnerci spingendo forte il piede sull’acceleratore in attacco. Erano anche spinti dal pubblico, insomma si vedeva che avevano qualcosa in più di noi e che credevano nella vittoria. Per noi è stata una partita molto difficile, ma siamo stati molto bravi a lottare su ogni pallone e mettere tutto quello che avevamo sia quando si è trattato di attaccare e soprattutto quando abbiamo dovuto difendere. Ci è mancata continuità, ma forse perché siamo una squadra giovane. Accogliamo bene questo punto e andiamo avanti con fiducia».

Ultimo aggiornamento: 19:12

