Sangiustese, Senigagliesi: «Affrontare la Jesina ora è complicato»

Al termine della rifinitura pomeridiana, è come sempre mister Stefano Senigagliesi a fare il punto della situazione in casa Sangiustese.

L’appuntamento da presentare è la sfida che vedrà i rossoblù sfidare domani alle ore 14.30 al Polisportivo di Civitanova Marche i temibili leoncelli di mister Trillini, scottati dalla sconfitta nell’ultimo turno contro i molisani del Campobasso.

“Affrontare la Jesina – ha dichiarato il tecnico osimano – in questo preciso momento della stagione è abbastanza complicato. Le motivazioni sono tante, tanto per cominciare il cambio dell’allenatore. È arrivato un uomo di grande esperienza: lui in questo è molto bravo e ha subito dato le motivazioni ed i valori emotivi di cui probabilmente aveva bisogno questa squadra. A livello di individualità non mi sembrava una compagine che meritasse di essere con così pochi punti fino a qualche domenica fa. Sarebbe stato molto meglio affrontarla allora. Noi siamo stati già scottati l’anno scorso con la Jesina proprio all’ultima giornata”.

“Sarà una partita tosta perché ci sono in ballo tante cose, per noi e per loro. Bisognerà stare attenti. Dal punto di vista strettamente tecnico- tattico potrebbe esprimere tanto come poco, però non possiamo permetterci di non dare tutto dal punto di vista agonistico e nervoso. Abbiamo avuto una settimana complessa tra il mercato e qualche altra situazione, tra qualche acciacco e l’influenza. Sinceramente per la prima volta da diverso tempo arriviamo uno po‘ stiracchiati ma pazienza! Ci siamo preparati bene, consapevoli dell’importanza della partita da affrontare. Non dobbiamo renderla da dentro o fuori, però abbiamo bisogno di una vittoria. Per tanto tempo abbiamo fatto bene, ma abbiamo raccolto poco e dobbiamo cercare di ripartire con tre punti”.

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la gara di domani.

PORTIERI: Chiodini, Raccio.

DIFENSORI: Basconi, Guzzini, Mengoni, Orazzo, Patrizi, Scognamiglio, Zannini.

CENTROCAMPISTI: Bambozzi, Doci, Ercoli, Fabbri, Palladini Alessio, Palladini Mattia, Proesmans.

ATTACCANTI: Buonaventura, Boschetti, Mingiano, Niane,Pomiro, Romano.

Ultimo aggiornamento: 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA