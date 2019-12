Recanatese, quattro colpi: Palmieri, Santarelli, Lauria e Titone

La Recanatese, protagonista di questi primi giorni di mercato, ha subito calato un pokerissimo con il ritorno della punta Federico Palmieri (classe 1995) dal Tolentino e gli arrivi del portiere Edoardo Santarelli (’02) dalla Jesina ma di proprietà del Portorecanati, del centrocampista Giuseppe Lauria (’94) dal Marsala, del bomber Mario Titone (’85) dal Montegiorgio e dell’esterno offensivo Marco Pezzotti (’85) dalla Sangiustese. Quest’ultimo non nasconde la soddisfazione per essere approdato in un club che punta al primato. «Erano due anni che avevo contatti col direttore Cianni, ma per una ragione o per un’altra il matrimonio non si era mai concretizzato. Finalmente posso vestire questa maglia». Lo stesso Pezzotti, che ha già trionfato nel girone F di serie D ai tempi della Samb, non considera abissale il -8 dal San Nicolò Notaresco. «Si sta viaggiando a ritmi altissimi e il distacco è importante, ma le rimonte di Vis Pesaro e Cesena sul Matelica nelle ultime due stagioni ci insegnano che nulla è vietato. Cercheremo di vincere più partite possibili sperando nei passi falsi di chi ci precede».

