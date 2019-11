Recanatese, Padovani: «Ora sto bene e si vede»

Cinquina in trasferta per la Recanatese che continua a volare. Un filotto così lontano dal Nicola Tubaldi si perde nella notte dei tempi e sicuramente in categorie inferiori. Per la squadra in testa alla classifica del girone F, insieme al Notaresco, sono numeri da record. La vittoria in casa del Fiuggi ha esaltato l'attaccante Padovani, ancora a segno: «Una bella giornata, prima esperienza da titolare e subito il gol, non potevo immaginare una trasferta più felice di quella di Fiuggi. Questi primi mesi sono stati un po' difficili per me a causa dell'infortunio che mi ha tenuto fermo un mese. A Fiuggi è stata una partita difficile, su un campo difficile dove non sara'facile portare via punti. Sono contento perché anche non esprimendo un gioco bellissimo siamo riusciti a portare a casa i tre punti, importantissimi».

Ultimo aggiornamento: 21:00

