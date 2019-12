Recanatese in movimento, dopo Palmieri si punta anche su Pagliari

In Serie D molto attiva si è rivelata la Recanatese che ha riportato a casa la punta Federico Palmieri (classe ’95) dal Tolentino e acquistato il portiere Edoardo Santarelli (’02) dalla Jesina ma di proprietà del Portorecanati, il centrocampista Giuseppe Lauria (’94) dal Marsala, già in giallorosso nel 2017, l’esterno offensivo Marco Pezzotti (’85) dalla Sangiustese e l’attaccante Mario Titone (’85) dal Montegiorgio. In uscita il portiere Stefano Bruno (’00), accasatosi all’Avezzano, e il centrocampista Matias Adrian Morales (’90), passato all’Avezzano, oltre al mediano albanese Alessio Ruci (’96) e all’attaccante Ettore Padovani (’89) che hanno debuttato domenica col Tolentino. Insieme a Palmieri, i cremisi hanno salutato il difensore Kamana Ogolong (’93) e il regista Vito Lupo (’90) riabbracciando il centrocampista Giorgio Pagliari (’99), reduce dalle esperienze nelle giovanili dell’Atalanta e alla Vastese in D

Ultimo aggiornamento: 18:46

