Recanatese, Giampaolo: «Battere il Pineto per volare ancora più in alto»

«Se vinciamo la partita di sabato con il Pineto possiamo determinare la prima, vera, scossa del campionato». Mister Federico Giampaolo pensa al doppio scontro diretto del fine settimana (domenica il Notaresco sale a Matelica) ed evidenzia come non si tratti di un turno di routine. «Si tratta di due sfide tra le protagoniste di questo inizio di stagione- spiega-. Uno snodo importante, innanzitutto per noi. Se vinciamo contro il Pineto si mandiamo a 12 punti e sarebbe un fatto non irrilevante. Viviamo un momento magico, stiamo andando molto bene sia sul piano del gioco sia come carattere e voglia».

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA