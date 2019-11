Porto Sant'Elpidio, Mengo: «Pagati a caro prezzo due nostri errori»

C’è amarezza nel Porto Sant’Elpidio per la seconda sconfitta consecutiva, anche se il tecnico Mengo non ne fa un dramma. La sua disamina parte da « Iniziamo a capire quello che significa la D, ma lavorando in settimana i limiti che abbiamo in questo momento li possiamo superare». L’allenatore poi inizia ad addentrarsi nella prestazione che è stata differente rispetto a quella di sette giorni prima: «Rifare il primo tempo di Tolentino non è facile - rimarca -. Abbiamo fatto una discreta prestazione, abbiamo avuto le nostre occasioni, ma abbiamo pagato nell’unico errore che abbiamo fatto nel secondo tempo su una punizione laterale. Penso che abbiamo cercato con le nostre idee di mettere in difficoltà l’Avezzano, e secondo me ce l’abbiamo messo più volte. Peccato che non siamo riusciti a fare gol. Poi abbiamo preso il raddoppio quando ormai la partita era scemata, quando giocavamo a due dietro per cercare di recuperare. Dobbiamo limare delle piccolezze, dobbiamo migliorarci».

Ultimo aggiornamento: 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA