Osimana, Miramontes: «Restiamo calmi, situazione incredibile»

OSIMO. Matias Miramontes veste da gennaio la maglia giallorossa dell’Osimana. Nato a Banfield, vicino Buenos Aires nel 1981, è un uomo che dimostra sempre una grande professionalità che lo ha portato a vestire le casacche di importanti squadre. Argentino di nascita, ma dal passaporto italiano, ha frequentato gli spogliatoi della serie A argentina e portoghese e della serie B e C italiana tra Venezia, Cremonese, Ancona, Triestina e Frosinone per poi approdare prima a Civitanova e quindi da quest’anno all'Osimana. L'emergenza Coronavirus ha fermato il calcio, ma non la sua voglia di ripartire al più presto: «Situazione incredibile quella che stiamo vivendo. Restiamo a casa - si legge su Marcheingol - e prendiamo tutte le precauzioni. Bisogna restare calmi. Speriamo di tornare in campo al più presto per lo sprint finale e per arrivare più in alto possibile nella zona playoff. Poi lì tutto cambia perché con partite “secche” tutto può ancora succedere».

Ultimo aggiornamento: 16:01

