Monserrat: «Porto Sant'Elpidio troppo poco cinico»

Troppo bello il Porto Sant’Elpidio del primo tempo che doveva chiudere almeno sul 2-0, invece quell’1-1 maturato in pieno recupero se non oltre, ha di fatto tenuto in vita un Tolentino messo alle corde che poi l’ha ribaltata. Bella l’ottava rete di Francesco Maio. Su quel secondo tempo è il difensore Nicolas Monserrat ad esprimersi: «l problema è stato il dopo, perché non dovevamo prendere quel gol dopo tutto quello che avevamo fatto prima. Potevamo stare tranquillamente sul due o tre a zero. Se andavamo sul 2-0 al riposo il secondo tempo sarebbe stato sicuramente diverso».

