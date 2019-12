Matelica, salutano in quattro: via Rinaldi, Severini, Di Renzo e Tomassini

Il club del presidente Canil si è congedato da quattro pedine, di cui tre poco utilizzate sia da Battistini che da Colavitto: si tratta del centrocampista Alessandro Rinaldi (’93), girato al Foligno, del trequartista Mirco Severini (’97) e del difensore Samuel Di Renzo (’00), approdato al Pineto insieme all’attaccante Simone Tomassini (’92). Quest’ultimo ha deciso di tornare nella compagine dove lasciò un segno significativo lo scorso campionato nonostante l’ottimo score in maglia biancorossa, abbandonata con la doppietta di domenica a Porto Sant’Elpidio per un totale di 6 reti in 13 partite. Il ds Francesco Micciola sta sondando con attenzione il mercato per individuare i tasselli idonei alla filosofia di gioco di Colavitto e non si escludono almeno due colpi di caratura.

Ultimo aggiornamento: 21:15

