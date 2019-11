Maceratese, Mariani: «La Monterubbianese ci ha fatto sudare»

I tre punti sono puntualmente arrivati anche se la pericolante Monterubbianese ha dato del filo da torcere alla Maceratese. «Sapevamo che andavamo su un campo difficile contro una squadra affamata di punti - il commento del difensore 24enne Marco Mariani -. Fortunatamente dopo il loro pareggio siamo riusciti a ritornare in vantaggio e ci siamo portati a casa una vittoria importante. Siamo molto felici sia per la squadra che per il mister Marinelli». Una vittoria importante per la Rata quella ottenuta domenica, che lancia i biancorossi all'inseguimento della Civitanovese, in testa al girone B di Promozione.

