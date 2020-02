Maceratese, Gagliardini: «Non mi aspettavo un esordio così»

Nella vittoria contro la Monterubbianese, nel campionato di Promozione girone B, c’è stato l’esordio nella ripresa del centrocampista classe 1998 Nicola Gagliardini, il cui arrivato è stato annunciato dalla Maceratese proprio alla vigilia. «Non me l’aspettavo un esordio così - sono le parole di Gagliardini -, ma ero sicuro di far bene perché sono consapevole delle mie capacità e sono stato contento di aver contribuito a far vincere la partita. Fisicamente non sono al meglio in quanto era da settembre che non mi allenavo, devo quindi recuperare qualcosa. Però insieme al mister abbiamo deciso di non far tutto come gli altri e di poter arrivare a fine anno insieme facendo bene».

