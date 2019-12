Maceratese e Civitanovese a tutta forza per riprendere l'Atletico Ascoli

Non sono rimaste a guardare Civitanovese e Maceratese, decise a non mollare nell’inseguimento all’Atletico Ascoli. I rossoblù hanno puntellato la difesa con Pierluigi Borghetti (’84) dall’Anconitana e Davide Mora (’01) dal Grottammare, il centrocampo con Roberto Iacoponi (’88) dal Chiesanuova e l’attacco con Gabriele Tittarelli (’94) dal Porto d’Ascoli. In partenza il centrocampista Matteo Magi (’00) e l’attaccante argentino Joaquin Cavion (’95) che rinforzeranno il Camerano, ultimo nel girone A. I cugini biancorossi hanno risposto con gli esterni offensivi Emanuele Castellano (’89) dal Valdichienti e Massimiliano Gabaldi (’85) dalla Servigliano Lorese. Dopo Luca Jachetta (’93) al Valdichienti, si registrano le cessioni del portiere Simone Giovagnoli (’93) all’Olimpia Marzocca e dell’esterno Nicola Cascianelli (’93) al San Venanzo (Promozione umbra) e lo svincolo del centrocampista Douglas Gyabaa (’99). Molto attivo il Chiesanuova che ha irrobustito il centrocampo con Pablo Nicolas Bruna (’90) dall’Anconitana, dalla quale arriverà nelle prossime ore un altro argentino: Ezequiel Zaldua (’88), la scorsa stagione vicecapocannoniere del girone A di Promozione con 20 reti.

Ultimo aggiornamento: 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA