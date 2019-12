Maceratese: anche Cascianelli saluta, andrà al San Venanzo

Calciomercato in fermento per la Maceratese, impegnata nel girone B del campionato di Promozione. Dopo lo svincolato Douglas Gyabaa, attraverso un comunicato stampa la Rata ha reso noto che anche Nicola Cascianelli ha lasciato i colori biancorossi. Cascianelli torna in Umbria, giocherà sempre nel campionato di Promozione, ma al San Venanzo. Ad entrambi i giocatori il ringraziamento della società per l’impegno profuso e la professionalità mostrata al servizio dei colori biancorossi.

Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA