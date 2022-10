Lega Pro in bolletta, il consiglio direttivo studia l'anticipo del calcio d'inizio per risparmiare: la scelta definitiva a breve

Si è tenuto oggi, a Firenze, il Consiglio Direttivo della Lega Pro. Il Consiglio si è svolto alla presenza del presidente Francesco Ghirelli, dei vice presidenti Marcel Vulpis e Luigi Ludovici, del segretario generale avvocatio Emanuele Paolucci, dei consiglieri Bianchi (Padova), Bosco (Vis Pesaro), D’Agostino (Avellino), Lewis (Cesena), Magrì (Virtus Francavilla) e Giacca (Trento).

Risparmio energetico

Tra i temi discussi all’ordine del giorno c’era quello riguardante il cambiamento di orari delle partite nell’ottica di una ricerca del risparmio energetico per i club. Su richiesta dei membri del Direttivo, il punto sarà sottoposto, durante il prossimo Consiglio (che si dovrebbe tenere a breve), ad un ulteriore approfondimento in modo da giungere alla migliore soluzione per le società di Lega Pro.