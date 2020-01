La Sangiustese comunica che il tecnico Stefano Senigagliesi è stato sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra. La società lo ringrazia per l’impegno ed i valori umani e tecnici trasmessi in questi due anni e mezzo alla guida dei rossoblù. Nei prossimi giorni la Società comunicherà il nome del nuovo allenatore. La squadra in questo momento è affidata al vice Roscioli e al preparatore atletico Bovetti.

Ultimo aggiornamento: 18:39

