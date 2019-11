La Civitanovese capolista ora pensa alla Coppa

La Civitanovese non ha tempo per godersi il primato dopo aver superato domenica sul proprio terreno 3-1 la Futura 96 che deve immediatamente concentrarsi sul doppio confronto a distanza ravvicinata contro l’Atletico Ascoli, seconda forza del campionato. Primo appuntamento in programma al Polisportivo mercoledì pomeriggio (fischio d’inizio ore 14.30) per l’andata di Coppa e poi sabato con identico orario di nuovo di fronte stavolta nella tana della compagine picena per il big-match della decima giornata.

