La bestia nera del Grottammare si chiama Fossombrone

Nel calcio esistono le bestie nere e per il Grottammare si chiama Fossombrone. Nella storia sono dodici i confronti tra le due compagini, con i primi duelli che risalgono alla stagione 1069-70; ebbene di tutte queste partite la squadra della valle del Metauro ne ha vinte addirittura otto, il Grottammare ne ha pareggiate quattro, senza vincerne alcuna. Ed anche volta la regola è stata confermata: sul campo è venuto fuori un 2-1 a favore della compagine ospite, ma pur con degli errori, su tutti quello dagli undici metri di Carboni nel primo tempo, la squadra di mister Manolo Manoni non è dispiaciuta e alla fine non è bastato il gol di Nicolò De Cesare, che aveva dato il provvisorio pareggio, per strappare un risultato positivo.

