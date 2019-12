L'Atletico Ascoli degli invincibili è campione d'inverno

Scendendo in promozione è sempre dell’Atletico Ascoli la copertina. La squadra bianconera ha superato che il Monturano Campiglione e si è laureata campione d’inverno con una giornata di anticipo. A decidere l’incontro la bella giocata di Daniele Filiaggi che ha sbrogliato una matassa che andava sempre più intricandosi visto come riusciva a difendersi il Monturano Campiglione. Per l’attaccante è la quinta rete in questo girone di andata. Per gli uomini di mister Stefano Filippini invece è la settima vittoria consecutiva e sono ancora gli unici imbattuti del girone. Campionato quindi straordinario al pari delle aspettative estive. Solo la Maceratese sembra tenerne il passo al momento considerato il distacco di quattro punti, mentre sull’altra avversaria, la Civitanovese il vantaggio è salito a +7. Nel prossimo turno ci sarà la trasferta in casa della Palmense.

Ultimo aggiornamento: 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA