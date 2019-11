Jesina, Cuicchi: «Sconfitta vergognosa contro l'Agnonese»

Andrea Cuicchi è scuro in volto, naturalmente in un dopo partita che ha visto i suoi uscire sconfitti anche dal campo dell’Agnonese 3-1, costretta in dieci contro undici per più di un’ora di partita. Amaro in bocca per i leoncelli che se vorranno lottare seriamente per la salvezza, dovranno al più presto cambiare registro. Se n’è accorto anche l’allenatore dei leoncelli che dopo il triplice fishcio non ha cercato scusanti, anzi. «In questa partita abbiamo fatto tutto tranne che giocare a calcio - ha spiegato il tecnico Cuicchi - praticamente abbiamo solo guardato i nostri avversari che, invece, lo hanno fatto e hanno meritato la vittoria. Eravamo in undici contro dieci, ma erano i nostri avversari che sembravano uno in più in campo. Una volta espulso Colonna, avremmo dovuto metterci più grinta e invece intente. Ci è mancato il fiato e il coraggio di giocare quando l’inerzia della partita spingeva dalla nostra parte. Onestamente, i miei giocatori dovrebbero vergognarsi per quanto ho visto».

Ultimo aggiornamento: 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA