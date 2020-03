In arrivo 60mila mascherine dalla Cina, merito della Recanatese

RECANATI. Come racconta la pagina Facebook “Recanatese News”, nella città di Recanati sono in arrivo 60mila mascherine donate dalla città cinese di Xiangcheng al Comune di Recanati. “I contenitori con le 60mila mascherine recano nelle scatole il loro bellissimo messaggio di vicinanza "Forza Recanati!". Tutto è nato nel 2017 - si legge sulla pagina Facebook - quando l’U.S.Recanatese aveva inviato alcuni loro tecnici per due settimane a insegnare lo sport nelle scuole della città cinese grazie alla Via Soccer, società attiva nello sviluppo del calcio sia in Cina che in America. Un rapporto che si è intensificato nel tempo con visite e scambi culturali reciproci e che oggi ha visto la città cinese in prima linea nella solidarietà concreta verso Recanati”.

