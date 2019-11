Il vicepresidente Marini: «Porto Sant'Elpidio, ritrova l'entusiasmo»

È il momento più difficile per il Porto Sant’Elpidio dal suo ritorno in serie D. La sconfitta contro il Pineto non ha fatto altro che confermare la parentesi poco felice per Cuccù e soci, che probabilmente stanno anche raccogliendo meno rispetto agli effettivi demeriti. In questo delicato periodo che ha visto scendere la squadra dalle posizioni di vertice sino al decimo attuale, è la società che interviene tramite il vicepresidente Gianpaolo Marini il quale parte da lontano: «Nell’allestire la squadra siamo partiti nel confermare lo zoccolo duro - racconta -, ai quali sono stati aggiunti dei giovani con la voglia di emergere. Con l’entusiasmo nella parte iniziale abbiamo ottenuto dei risultati straordinari anche contro squadre partite con obiettivi d’alta classifica».

