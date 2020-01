Il tecnico Eleuteri: «Elfa Tolentino, non pensare ai record»

Elfa Tolentino da record, la squadra capolista del girone F di Seconda Categoria è ancora imbattuta dopo 18 giornate di campionato. Un ruolino di marcia che parla di 15 vittorie e 3 pareggi nelle partite fino ad ora giocate. Miglior attacco del girone con 38 gol fatti e la difesa meno battuta con appena 11 reti al passivo. La squadra del tecnico Claudio Eleuteri se continuerà con questo ritmo potrebbe davvero al termine della stagione essere da record. «Sicuramente fa piacere il cammino che stiamo facendo – spiega il tecnico al sito Tribuna Stadio – perché non aver mai perso e continuare ad inanellare vittorie non può che renderci soddisfatti, oltre ad avere importanza per la classifica. Noi, però, non guardiamo ai record, ma sappiamo che ogni partita è sempre più dura perché chiaramente tutte le squadre contro di noi daranno sempre il massimo».

