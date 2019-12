Il Porto Sant'Elpidio protesta contro l'arbitraggio con la Recanatese

Solo tanta rabbia. L’incredibile 4-3 al termine del derby con la Recanatese è stato accompagnato dalle molteplici recriminazioni del Porto Sant’Elpidio che forse mai come questa volta si è sentito penalizzato dalla direzione arbitrale, tanto è vero che uno misurato com’è il tecnico Eddy Mengo, per la prima volta nelle interviste del dopo gara da quando è allenatore, ha parlato di arbitro come peggiore in campo. E riguardando le immagini quelli che sul campo erano episodi dubbi alla fine sono diventate certezze. Diversi gli episodi passati sotto la lente, come il mani in area non ravvisato, ma soprattutto il secondo rigore in cui è evidente che Filippo Raffaeli oltre ad essere in anticipo è pure fuori area.

