Il Porto d'Ascoli si conferma: il primo posto è nel mirino

Il Porto d’Ascoli dopo tre giorni dalla conquista - a distanza di due anni e per la seconda volta - della finale di Coppa Italia imponendo lo 0-0 all’Anconitana, è riuscito a mettere sotto anche il Montefano che è stato liquidato per 2-0 grazie alle reti di Ciarmela e Sensi. C’è stato il ritorno anche di mister Domenico Izzotti in panchina dopo aver superato una bronchite che gli ha fatto saltare Castelfidardo e l’Anconitana. Un Porto d’Ascoli che si conferma al secondo posto, sempre con quattro lunghezze di svantaggio dall’Atletico Gallo uscito vincente dalla gara con l’Atletico Alma. Nel prossimo turno ci sarà la trasferta in casa di una diretta concorrente come il Fossombrone che ha solo due punti in meno.

Ultimo aggiornamento: 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA