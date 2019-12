Colpo di mercato per il Grottazzolina, impegnato nel girone G di Seconda Categoria, che è è assicurata un rinforzo di primo piano come Paolo Ciccola. L'attaccante, classe 1987, ha giocato tante stagioni ad alto livello con le maglie di Montottone, New Generation e negli ultimi quattro anni con il Monsampietro.

