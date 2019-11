Giorno di riposo per il Matelica, si celebra Tomassini

Giorno di riposo ieri per il Matelica di mister Colavitto. Dopo la difficile e impegnativa trasferta di Pineto i biancorossi torneranno ad allenarsi domani per preparare il prossimo match contro il Tolentino che si terrà domenica prossima alle ore 14.30 al Giovanni Paolo II. Prima di tornare in campo ci sarà però da analizzare proprio il pareggio di Pineto, una buona gara da parte dei matelicesi che non sono riusciti a concretizzare le ottime giocate. Ci è riuscito solo l’attaccante Simone Tomassini, ex della gara e autore del gol dell’1 a 0. Per lui una giornata particolare davanti ai suoi vecchi tifosi.

Ultimo aggiornamento: 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA