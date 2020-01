Galli e il settimo gol in campionato: «Castelfidardo, che vittoria con il Marina»

Guido Galli ha trascinato il suo Castelfidardo domenica scorsa nella vittoria che ha ottenuto tra le mura amiche contro il Marina. In un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club biancoverde, l'attaccante ha spiegato così la sua soddisfazione: «Il Marina si è dimostrato avversario tosto, forse il risultato finale della partita li ha puniti troppo severamente. Abbiamo avuto un margine un po' largo, ma si vede che il Marina ha giocatori di qualità e dietro sono abbastanza solidi. Il nostro tecnico ci aveva avvisato di tutte queste cose e la squadra ha dimostrato di saper soffrire e siamo stati bravi a sfruttare le ripartenze. Sono già a quota 7 gol in campionato? Avevo avuto già prima due palle buone per fare gol, non le ho sfruttate ma alla fine ce l'ho fatta a segnare. Si tratta di una vittoria fondamentale per la classifica e per il morale di tutto il Castelfidardo»

Ultimo aggiornamento: 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA