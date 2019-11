Galli: «Castelfidardo, questa tripletta è soltanto l'inizio»

Nel roboante 6-0 del Castelfidardo in casa dell’Atletico Alma è stato grande protagonista Guido Galli che al sito marcheingol.it ha spiegato così le sue sensazioni: «Tripletta importante? Si tratta di una partita contro una squadra che stava facendo bene ma l’avevamo preparata nel migliore dei modi. Fisicamente sto tornando ai miei livelli e ieri grazie anche all’aiuto dei compagni e di Shiba ho fatto tre gol che hanno messo in discesa la partita. Obiettivi personali? Sono partito con quattro partite in astinenza e dopo le due giornate di squalifica mi sentivo un po’ in debito con tutto l’ambiente. Spero di continuare a segnare e fare prestazioni importanti perché abbiamo degli obbiettivi collettivi da raggiungere. Personalmente mi piace pensare partita dopo partita, gol dopo gol e dove arriverò lo vedremo alla fine».

