Gabicce Gradara, colpo grosso della Juniores in trasferta

Netto e meritato successo della squadra di Bartolini sul campo dell’Atletico Gallo Colbordolo: 0-3. Il risultato si sblocca al tramonto della prima frazione, in equilibrio ma con gli ospiti più pericolosi, con Magi che sfrutta a dovere anticipando il suo difensore un cross dal fondo di Galli (42’). Subito dopo arriva il raddoppio con Oliva, il più lesto di tutti a ribattere in rete la respinta del portiere su una punizione laterale di Pennacchini . Nella ripresa Bulzinetti in un paio di situazioni è attento, al 25’ il Gabicce Gradara sfiora il tris con Ferretti, al 27’ De Mattei dal limite calcia di poco sopra la traversa. Al 38’ Merli, dopo una bella azione personale, viene steso in area a tu per tu col portiere: dal dischetto lo stesso Merli si fa parare il tiro. Ma al 43’ il tris arriva ugualmente con un preciso diagonale di Magi, autore di una doppietta. Ora il campionato si ferma per le feste natalizie.

Ultimo aggiornamento: 20:10

