De Filippis: «La Civitanovese si gode il primato ma lavora sodo»

Vola al primo in classifica la Civitanovese nel girone B di Promozione, baciata anche dalla fortuna nello scontro al vertice di sabato contro il Monturano Campiglione. Mister Davide De Filippis, benvenuti in vetta: «In questo momento ci godiamo il primato, ma dobbiamo stare con i piedi per terra e continuare a lavorare sodo, perché il campionato attuale è molto difficile: ci sono squadre attrezzate come l’Atletico Ascoli, la Maceratese, il Monturano Campiglione, ottima squadra che merita di stare nei primi posti, e lo stesso Loreto che viene da una serie positiva importante».

