Coronavirus, Matelica in lutto: morto il papà di mister Lorenzotti

Grave lutto in casa Matelica. Lo ha reso noto la società attraverso un comunicato via Facebook: "Il COVID-19 sta bombardando la vita di tutti, sta, via via, minando le certezze degli uomini e delle donne di questa terra. Non guarda in faccia a nessuno, non risparmia nessuno, non è razzista, è apolitico e quanto mai crudele. Oggi purtroppo dobbiamo fare di nuovo le condoglianze a Mister Fabio Lorenzotti ed alla sua famiglia. Questa mattina è mancato all'affetto dei suoi cari anche il papà Pierino a cui è toccato lo stesso destino della moglie Olga scomparsa la settimana scorsa a causa appunto del coronavirus. Non ci sono parole per essere vicini a questa famiglia, la Ss Matelica Calcio stringe tutti in un grande abbraccio con la speranza che questa tragedia non faccia più vittime".

