Castellano: «Il Valdichienti ha strameritato la vittoria con l'Anconitana»

Vittoria di prestigio e soprattutto limpida del Valdichienti Ponte sull’Anconitana. Sul neutro di Corridonia per i noti lavori all’impianto di Villa San Filippo, in un Martini appesantito dalla pioggia caduta, la squadra di Luigi Giandomenico, abituata a giocare sul sintetico, sembrava volasse e non ha lasciato scampo a quella dorica alla quale non ha lasciato alcuna recriminazione. Decisiva alla fine la rete del 2-1 di Emanuele Castellano. «Sono contento per il gol - è il commento dell’attaccante -. Sono contento anche per la vittoria della squadra, una vittoria che ci serviva e che abbiamo strameritato. Di solito non mi esprimo mai in modo così netto, ma questa volta è andata proprio così, tanto che abbiamo subito solo un tiro in porta».

Ultimo aggiornamento: 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA