Castelfidardo, Baleani: “Vogliamo tornare a giocare”

"Purtroppo stiamo vivendo un incubo – commenta a notiziariocalcio.com il presidente del Castelfidardo Franco Baleani – si è fermato tutto e il campionato in questo momento passa decisamente in secondo piano. Dobbiamo avere speranza e fiducia che progressivamente la situazione migliorerà. Noi vorremmo tornare a giocare – spiega – come penso tutti, vorremmo finire regolarmente il campionato e poi vinca il migliore com’è giusto che sia. Ma al momento è impossibile fare previsioni, in ogni caso noi accetteremo quello che deciderà la federazione e la Lega".

Ultimo aggiornamento: 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA