PESARO Con la partita in programma oggi alle 17 a Milano contro l’EA7 Emporio Armani (diretta on line su Eleven Sports e radiofonica sulle frequenze di Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano), si chiude la serie di partite per la Carpegna Prosciutto contro formazioni che in questa stagione hanno giocato le coppe europee. La squadra è partita ieri pomeriggio per la Lombardia, mentre Milano ha chiuso i suoi impegni casalinghi in Eurolega venerdì sera, ottenendo una bella vittoria contro il Barcellona, grazie ad una buona prova difensiva.

Parla Pentucci

Nel frattempo ieri il vice allenatore della Carpegna Prosciutto Luca Pentucci in merito alla sfida odierna ha detto. «Milano è una formazione lunghissima, costruita per l’Eurolega con tanti giocatori nel roster e ha tanta fisicità. Per quanto riguarda noi dovremo cercare di mantenere il flusso di gioco giocando in movimento e muovendo la palla per riuscire a scardinare la loro difesa. Guardando le ultime due partite con Virtus Bologna e Trento dove abbiamo sofferto la fisicità dei nostri avversari, dovremo essere molto più bravi ad eseguire i giochi e a fare buoni blocchi, mentre in difesa dovremo essere bravi sulla transizione difensiva, per cercare di fermare subito il gioco di Milano. Bisognerà essere fisici per negare a Milano facili ricezioni in post basso e canestri dal loro pick and roll».

Le curiosità degli ex

Quella odierna sarà la nona volta che la Vuelle nella sua storia giocherà il giorno di Pasqua. Negli otto precedenti match il bilancio è di quattro vittorie e altrettante sconfitte e l’ultima volta che i biancorossi giocarono nella suddetta festività fu nel 1997, per gara due degli ottavi di finale play off contro la Mash Jeans Verona. Gli ex del match saranno invece l’attuale allenatore della Carpegna Prosciutto Jasmin Repesa, Davide Moretti, e Nicolò Melli che giocò a Pesaro gli ultimi mesi della stagione 2010-2011 in prestito proprio da Milano.

Ibsa next gen

Nel frattempo tra i cinque giocatori più interessanti che parteciperanno alla fase finale della IBSA Next Gen Cup che prenderà il via lunedì a Napoli la Lega Basket ha inserito anche Umberto Stazzonelli della Carpegna Prosciutto Papalini Under 19, descrivendolo come un giocatore in grado di sapere fare tutto sul campo e di leggere il gioco come pochi in questa competizione. Infine tornano anche in questa stagione gli LBA Awards 2023, i premi della Lega Basket dedicati ai protagonisti della regular season della serie A. I tifosi dal 28 aprile all’8 maggio registrandosi nell’apposita sezione MyLBA su sito o app, potranno votare le azioni più spettacolari della stagione regolare 2022-2023 per le categorie Best Dunk, Best Block, Best Assist e Best Buzzer Beater. Altra novità è il numero dei candidati al premio di MVP e giovedì 11 maggio verranno svelati i vincitori dei vari premi di questa stagione regolare. Per quanto riguarda i premi individuali, tifosi ed appassionati potranno votare le seguenti categorie: il migliore giocatore della regular season 2022-2023 (MVP), il miglior giocatore italiano dopo 30 giornate di campionato (BEST ITA), il miglior Under 22 nato dal 1 gennaio 2001 (BEST UNDER 22), il miglior difensore (BEST DEFENSIVE PLAYER), il miglior sesto uomo (SIXTH MAN OF THE YEAR), il giocatore che ha mostrato maggiori miglioramenti rispetto alla stagione precedente (MOST IMPROVED PLAYER), il giocatore rivelazione della stagione che sia alla sua prima esperienza in A (GIOCATORE RIVELAZIONE DELL’ANNO) e l’allenatore dell’anno (COACH OF THE YEAR) per la prima volta votabile anche da tifosi e appassionati.