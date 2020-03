Atletico Centobuchi, De Carolis: «Siamo fermi, non ci resta che aspettare»

CENTOBUCHI. In casa Atletico Centobuchi è tutto fermo, vista l’emergenza Coronavirus la squadra impegnata nel girone B di Promozione ha deciso di interrompere fino a data da destinarsi tutte le attività: «Restiamo in attesa degli eventi - ci dice al sito Marcheingol il presidente Piero De Carolis - intanto abbiamo ritenuto giusto dare un taglio netto, nel rispetto delle direttive, ma soprattutto della salute dei nostri tesserati. La settimana scorsa c’erano già le avvisaglie di quanto poi sarebbe accaduto e senza attendere ulteriormente abbiamo deciso di lasciare tutti a casa. Vedremo come evolverà la situazione, ma anche se tutto, come ci auguriamo, procederà per il meglio ritengo sia difficile portare a termine questa sfortunata stagione. Dal canto nostro non ne facciamo certo un problema, anche se il calcio rimane la nostra grande passione, in questo momento è la salute il problema principale e subito dopo la situazione economica che si sta deteriorando velocemente».

