Atletico Centobuchi, brutto scivolone contro il Potenza Picena

L’Atletico Centobuchi ha trovato lo stop allo Scarfiotti di Potenza Picena ed è stato superato per 2-1 dalla squadra giallorossa in una partita in cui la buona sorte non è stata alleata come testimoniano i due legni presi nella ripresa da Antonio Picciola e dell’ultimo arrivato Daniele Coccia che avrebbero potuto rimettere in equilibrio una gara ben giocata. Dopo in contropiede è giunto il raddoppio della squadra di casa. A qualche istante dal triplice fischio la rete di Andrea Liberati che ha accorciato le distanze quando il tempo era ormai finito per fare altro.

