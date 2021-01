Ribaltone all'Anconitana, il d.s. Arcipreti rassegna le dimissioni: sempre più vicino Governucci

ANCONA – Nuovo ribaltone all'Anconitana: il direttore sportivo Alvaro Arcipreti ha rassegnato le dimissioni dovute alla “totale incertezza per la prosecuzione dell'attività” e alla “impossibilità logistica di proseguire il lavoro in modo adeguato e corretto”. Nella lettera inviata alla società, Arcipreti ringrazia il presidente Stefano Marconi e il consulente Ermanno Pieroni per l'opportunità ricevuta. Il sostituto sarebbe già stato individuato: si tratta di Antonio Governucci, 40 anni, napoletano.

