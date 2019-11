Amadio: «Azzurra Colli, sono tornato a casa mia»

Peppino Amadio, nuovo allenatore dell’Azzurra Colli nel campionato di Eccellenza, ha commentato così sul sito marcheingol.it il suo nuovo approdo dopo sei anni sulla panchina rossoazzurra: «Sono felice di tornare in un ambiente serio, al fianco di una dirigenza con la quale c’è stima reciproca e con la quale ci siamo lasciati bene anni fa. Lo faccio in punta di piedi, poiché subentro a un professionista di un certo livello. Ho trovato un gruppo sano, che ha voglia di lavorare per rimettersi in gioco e di uscire da questa situazione. Io sergente di ferro? Ma no, non è vero. Anzi, ora più che mai devo cercare di capire la situazione dei ragazzi e uscirne fuori insieme a loro. Siamo tutti sulla stessa barca. Ho bisogno dell’aiuto di tutti: giocatori, staff, ambiente e società. Da soli non si va da nessuna parte, specie in un torneo duro come questa Eccellenza».

Ultimo aggiornamento: 19:19

