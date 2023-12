PESARO Dopo dodici giornate di campionato giocate, la Carpegna Prosciutto con la bella vittoria ottenuta sul campo della Estra Pistoia, aumenta il suo vantaggio sull’ultimo posto in classifica, occupato attualmente da Brindisi e mantiene quattro lunghezze di vantaggio sulla penultima posizione, occupata al momento da Treviso e Varese a quota 6.

Il coach

In merito alla quinta vittoria stagionale della sua squadra coach Maurizio Buscaglia ha sottolienato che «la vittoria ottenuta a Pistoia ci serviva molto e a mio avviso abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, al netto degli errori che ci sono stati. Bisogna anche dire che avevamo di fronte una formazione che aveva vinto diverse partite e che ha convinto, ha giocato e gioca con fiducia. Noi venivamo da un paio di sconfitte, quindi considerando qusti aspetti possiamo dire che si è giocata una buona prima parte di gara. Anche nel finale quando Pistoia ci ha rimontato e la gara era tornata in bilico, abbiamo avuto un poco di forza, complice quello che avevamo fatto prima, riuscendo a giocare la gara punto a punto. In certi quintetti abbiamo abusato un po’ nel palleggio, ma siamo riusciti a vincerla facendo due o tre cose positive in quel momento difficile».

L’esordio

L’esordio di Andrea Cinciarini è stato positivo. «Abbiamo fatto tutte quelle cose che erano lì, ma si facevano un poco di meno per le caratteristiche differenti del precedente giocatore. Avrei voluto aprire il quarto periodo con Andrea, ma aveva bisogna di due minuti per riposarsi e ne ho parlato anche con lui. Cinciarini anche dopo due palle perse è stato bravo, perché ha avuto la lucidità e la tranquillità di giocare un buon pallone in attacco e di sporcare la palla davanti alla nostra panchina, quando ci hanno dato la rimessa laterale a favore. Questa vittoria la dedichiamo ai tifosi e sono troppo felice per loro». La Vuelle ha vinto a Pistoia, nonostante un quarto periodo di gioco da soli 10 punti segnati e 21 subiti. Pesaro è l’unica squadra insieme a Tortona ad aver vinto di più lontana dalle mura amiche; per la VL sono 3 le vittorie esterne e 2 quelle casalinghe in stagione. Miglior prestazione nel campionato italiano per punti segnati per il miglior marcatore della squadra pesarese, Riccardo Visconti, che mette a referto 19 punti in 22 minuti. Il primato precedente erano i 17 punti con cui il numero 9 aveva chiuso la gara contro Treviso nella scorsa stagione sempre con la maglia di Pesaro. Nuovo massimo in carriera per triple realizzate per la guardia della Carpegna Prosciutto, che ne realizza 5 senza errori nella gara contro Pistoia.

Il ritorno

Torna nel campionato italiano Andrea Cinciarini, nella squadra che ne aveva tenuto il battesimo in Serie A nella stagione 2003/04. Il play italiano riprende da dove aveva lasciato facendo registrare 10 assist nella gara d’esordio in questa stagione. L’ultima gara l’aveva giocata nella scorsa stagione con la maglia di Reggio Emilia distribuendo 14 assist nella vittoria decisiva per la salvezza contro Trento. Andrea Cinciarini rafforza ulteriormente il primato all-time per assist distribuiti in Serie A portandolo a un totale di 1.936.