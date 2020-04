Non si ferma l’attività di ZonaMusica che sbarca sul web

ANCONA - Non si ferma l’attività di ZonaMusica, nonostante l’emergenza Coronavirus. L’associazione anconetana si è adeguata all’emergenza, continuando a diffondere musica, anche se in rete. Rimanendo in contatto con famiglie, allievi e con il pubblico e gli appassionati tramite il web. Con il motto che non c’è compagnia migliore della musica in questo difficile periodo, per tenere viva la mente e coordinare il corpo. Sono tanti gli allievi che proseguono con entusiasmo e passione le lezioni di strumento e di canto in modalità online, sia attraverso lezioni frontali, nelle varie piattaforme, sia attraverso video lezioni prodotti dagli insegnanti di ZonaMusica per i propri vecchi e nuovi studenti.



Le rassegne concertistiche

Stesso discorso per le rassegne concertistiche organizzate dall’Associazione, al momento sospese (i Concerti Animati e Onde di Note) diventati appuntamenti virali in rete per tutti, che raccontano la musica , facendola vivere in maniera accattivante, dinamica e capace infondere uno spirito positivo. Tra l’altro ha preso il via una nuova rassegna interattiva dal titolo “Parole in... (Zona) Musica”, fatta di brevi racconti a tema musicale a cura dell’attrice Melissa Conigli in collaborazione con lo staff di ZonaMusica.



L’appuntamento sul web

Ogni lunedì e ogni sabato, sul canale Facebook ufficiale dell’associazione, appuntamento con la vite e le musiche dei più famosi compositori della musica classica, arricchito di curiosità ed approfondimenti. ZonaMusica, poi, si stringe virtualmente, ogni giorno, attorno ai piccoli pazienti dell’ Ospedale Salesi, tramite il progetto “Videococcole” (racconti, giochi musicali e lavoretti interattivi pensati proprio per intrattenere i giovani e le famiglie, pubblicati attraverso i canali della Fondazione (Facebook e YouTube) e su E’tv Marche, visibile sul canale 12 del digitale terrestre.



“Cultura Presente”

Altra importante iniziativa alla quale ZonaMusica aderisce è il progetto “Cultura Presente”, promosso da La Mole di Ancona in collaborazione con il Comune. Si tratta di una piattaforma digitale attraverso cui La Mole chiama le istituzioni culturali, i musei, i teatri, i festival, gli operatori, gli artisti e le associazioni a proporre materiali, contenuti e prodotti culturali e arricchire questo strumento di comunità digitale, per far sì che, anche a distanza, vengano condivisi i valori insiti nella musica. © RIPRODUZIONE RISERVATA