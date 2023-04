Zen Circus in concerto a San Benedetto per la Festa del Primo Maggio Agraria

Zen Circus a San Benedetto del Tronto. Si aggiungono nuove date al tour del Circo Zen che torna a sorpresa dal vivo quest’estate.Gli ultimi appuntamenti dello scorso dicembre sono stati delle vere e proprie feste per i fan, spettacoli speciali andati completamente sold out al punto che tante persone sono rimaste senza biglietto e la band hadeciso di programmare un’altra piccola serie di concerti prima dell’arrivederci. Appuntamento il 30 aprile a San Benedetto del Tronto, a Porto d'Ascoli, in piazza Pertini, nel quartiere Agraria, alle 21.45 nell'ambito della Festa Primo Maggio Agraria.

La festa, poi la pausa

Gli Zen Circus, infatti, prenderanno una pausa di due anni dalle pubblicazioni e dai tour per dedicarsi ai rispettivi progetti solisti e lavorare a nuovo materiale.Dopo il tour di presentazione dell’ultimo album “Cari Fottutissimi Amici” e i due spettacoli inediti di dicembre2022, il gruppo si prepara a una manciata di concerti imperdibili previsti nei prossimi mesi. Negli oltre 20 anni di carriera The Zen Circus hanno rappresentato una delle realtà di riferimento per la musica attuale, rinnovandosi continuamente e raccogliendo l’entusiasmo di un pubblico transgenerazionaleche da sempre segue il rito live del gruppocome una vera e propria festa iniziatica.

Con l’ultimo disco “Cari Fottutissimi Amici” del 2022, pubblicano il loro 14esimo lavoro discografico che si unisce a una carriera fatta di centinaia e centinaia di concerti, migliaia di km macinati, sudore ed energia trascinante sul palco.