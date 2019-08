Zen Circus, il tour arriva nelle Marche: il 10 agosto suoneranno al Mamamia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

The Zen Circuse sui palchi di tutta la penisola con il loro “Canta che ti passa Tour”, che dfarà tappa anche nelle Marhe. Sono infatti attesi il 10 Agosto al Mamamia di Senigallia.Il nuovo tour, in giro tra importanti location e grandi festival, sta portando l’energia trascinante della band, frutto della potenza espressiva e della forza catartica che The Zen Circus, da veri artigiani della musica, riescono a creare salendo sul palco. Mai ripetitivi, ma sempre performanti, continuano a infiammare questa nuova stagione estiva.Il tour prende il nome dal titolo del nuovo singolo della band, appena pubblicato.Il concerto del 5 luglio a Rock In Roma è stato trasmesso in diretta dalle frequenze di Rai Radio2, media-partner della manifestazione, per ‘Radio2Live’.In gara quest’anno al Festival di Sanremo con il brano “L’amore è una dittatura”, The Zen Circus, ad Aprile 2019, hanno festeggiato venti anni di carriera musicale con un sold out al concerto-evento al Palazzetto dello sport di Bologna e si sono esibiti al Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, replicando l’esperienza dello scorso anno.Dopo il successo dell’album “Il fuoco in una stanza”, entrato direttamente al 7° posto nella classifica dei dischi e al 1° posto dei vinili più venduti in Italia, The Zen Circus continuano a dare nervi e luce alla scena musicale italiana. È stato pubblicato recentemente, infatti, l’album “VIVI SI MUORE – 1999 – 2019”, la raccolta che ripercorre i primi venti anni di storia musicale della band e che contiene, oltre a 17 brani rimasterizzati per l’occasione, anche il singolo presentato a Sanremo “L’amore è una dittatura” e il secondo inedito “La festa”.