Anita, 8 anni, talento canoro marchigiano, vince lo Zecchino d'Oro con un brano di Cristicchi

BOLOGNA - Una bambina marchigiana di 8 anni, Anita Bartolomei, ha vinto la 63’ edizione dello Zecchino d’oro con la canzone “Custodi del mondo” di Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi. Un grande successo che premia la costanza e la dedizione di Anita nello spettacolo canoro per i bambini più importante. La vittoria è venuta in tarda serata in diretta su Rai 1 dove il concorso è stato trasmesso con una doppia diretta da Bologna, dove ha sede l'Antoniano che organizza la manifestazione, e Roma. Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano, aveva presentato così l'appuntamento: «In questo momento difficile, i bambini hanno perso molto e oggi meritano ancor di più le nostre attenzioni. Con questo pomeriggio su Rai1 vogliamo regalare un momento di festa e di divertimento».

