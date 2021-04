Come fare yoga a casa, i consigli di un'esperta: «Riduce lo stress e ringiovanisce il fisico, la mente e lo spirito»

ANCONA - Fare yoga a casa? Possibile e anche consigliato. «Lo yoga è oggi molto diffuso e va di moda ma c’è ancora molta confusione – chiarisce Francesca Marchi della scuola di Yoga di piazza Diaz ad Ancona - . Il termine significa ‘unione’ e fa riferimento all’insieme di pratiche per realizzare l’unione tra spirito universale e personale, tra gli uomini e il divino ma anche tra corpo, mente e respiro».

La disciplina ha origini antiche e sono numerose le scuole che annovera. I diversi modi di praticare yoga, fa sapere Marchi, che segue la tradizione Satyananda Yoga, «includono esercizi di respirazione, Pranayama, la meditazione, il canto di ‘formule’ spirituali, i ‘mantra’ e le posizioni, Asana, che rappresentano l’aspetto più familiare di questa disciplina».



Gli effetti benefici

Lo yoga a casa ha molti effetti benefici, quello più importante, secondo la maestra, «è quello per cui riduce lo stress contribuendo a ringiovanire il fisico, la mente e lo spirito». Insomma, una «pratica regolare attraverso il controllo del respiro e la concentrazione su una parte del corpo aiuta a raggiungere una maggiore consapevolezza della propria mente e del proprio corpo».

Lo yoga nel lockdown

In un momento come questo, ha rappresentato un punto fermo per molte persone. Chi già praticava, sottolinea Marchi, «ha riconosciuto in questa strada gli strumenti ottimali per trasformare un periodo di difficoltà in crescita ed evoluzione». Tanti, in questa fase, hanno scelto di insegnare on line e «io stessa cerco di seguire i miei allievi impostando un piano di lezioni regolari per tutti».



Gli esercizi da fare a casa

Avverte Marchi: «Lo yoga insegna l’importanza di una vita regolare mentre questo periodo di quarantena ha sballato i nostri bioritmi. Quindi, consiglierei di svegliarsi presto, verso le 5 o le 6, sono le ore più belle, consapevoli della bellezza della natura.. bere uno o due bicchieri di acqua calda e poi il caffè o il tè». Lo step successivo è quello di «fare anche solo 5 o 10 minuti di esercizi yoga come il saluto al sole o qualche allungamento in piedi». Esempi? «Il Tadasana e cioè l’albero che vuole toccare il cielo o tiryaka tadasana, l’albero che oscilla, il kati chakrasana o Shakti bandha, esercizi energetici».

Oppure si potrebbe optare per «una posizione invertita tipo la candela, quindi 5 minuti di rilassamento e solo la consapevolezza di respirare e di esistere, chiudere gli occhi, sentirsi al sicuro e protetti, avere un obiettivo profondo, che ci rappresenti». Infine, riaprire gli occhi e iniziare così la giornata. E la sera? «Se possibile, ripetere queste pratiche o solamente prima di dormire 5 minuti socchiudere gli occhi e rivedere la giornata trascorsa attraverso immagini che emergono in modo spontaneo. Ma è importante, in ogni momento della giornata, riportare la consapevolezza al respiro, soffermarsi, anche solo per un minuto e sentire la pianta dei piedi ogni passo che facciamo e la terra su cui appoggiamo». Lo yoga to home è servito.

