XXX Tentacion, è nato il figlio del rapper morto sette mesi fa

Il figlio di, il rapper ucciso in una sparatoria lo scorso giugno, è nato sette mesi dopo la morte del padre. La sua compagna,, era incinta quando il cantante ha perso la vita. Il piccolo si chiamain omaggio a una parola alla quale il rapper era particolarmente legato e che per lui significava "un nuovo stato delle cose", come spiega l'Independent. All'anagrafe, aveva vent'anni quando è stato ​colpito da un’arma da fuoco mentre si trovava a Deerfield Beach, Miami. Il rapper stava uscendo da un rivenditore di motociclette nel sud della Florida e un uomo armato ha raggiunto il suo veicolo e gli ha sparato.Intanto, è stato pubblicato un nuovo disco postumo: si tratta del secondo in meno di un anno dalla sua scomparsa. Il mixtape, intitolato, è stato pubblicato il 23 gennaio, in occasione di quello che sarebbe stato il ventunesimo compleanno del rapper, mentre a dicembre è uscito "contenente alcune registrazioni alle quali XXXTentacion stava lavorando prima della sua morte.